Многие украинцы отмечают, что пособия, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

Большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. Как пишет Bild, сейчас в ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет.

При этом из них лишь 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и ещё 36 000 частично заняты.

"Таким образом доля работающих украинцев — 21% от трудоспособных и 13,5% от общего числа", - подытоживает издание.

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В комментариях Bild украинские беженцы называют разные причины своей безработицы. Некоторые отмечают, что пособия, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

Так, огдин из беженцев возмутился, что Немецкий центр занятости предлагает только "примитивную работу с низкой зарплатой".

"Скажу честно: оно того не стоит! У меня нет мотивации для этого. Потому что если работать в Amazon или других фирмах за 8-9 евро в час, то придётся самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда остаётся слишком мало по сравнению с 563 евро пособия, которое я получаю на руки", - заявил он.

Украинские женщины, которые сами воспитывают детей, как правило либо ждут, пока ребенок вырастет достаточно, чтобы отдать его в детсад, либо пытаются найти работу на полставки.

Также многие указывают, что хотят сначала выучить немецкий язык.

"Я понимаю, что мнение общества и политиков в Германии изменилось и мне пора идти работать. Но для этого мне нужно сначала по-настоящему выучить немецкий. Совмещать языковые курсы и работу сложно", - отметил еще один украинец.

Как живут украинские беженцы за границей

по данным соцопроса от Info Sapiens, экономическое положение украинских беженцев за рубежом значительно улучшилось по сравнению с маем 2023 года. Так, количество украинцев за рубежом, которым не хватает денег на еду или одежду уменьшилось на 10%. Кроме того, значительно возросло количество украинских беженцев, которые получают более высокие доходы, чем до начала полномасштабной войны. Если в ноябре 2022 года их было 43%, то в настоящее время более 60%.

величилось также и количество людей, которые имеют работу за рубежом - с мая 2022 года до января 2024 года их доля выросла с 39% до 45%.

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