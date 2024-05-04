Ближе к вечеру в городе раздавались звуки взрывов.

Российские оккупанты сегодня в 16:20 снова ударили по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Очередной акт терроризма армии рф. Оккупанты в 16:20 снова ударили по Харькову. Возник масштабный пожар на гражданском предприятии. Шестеро раненых", - детализировал Синегубов.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов в 16:21 сообщал о взрыве в городе.

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Удары по Харькову

Ранее сегодня в результате вражеского обстрела Харькова возник сильный пожар на производственном предприятии. Сначала местные власти сообщали о четырех пострадавших. Позже их количество возросло до 5 человек.

Также глава Харьковской ОГА сообщил о погибшем 49-летнем мужчине в результате обстрела области. "Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района. В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки. Погиб 49-летний гражданский мужчина, который находился на улице рядом с домом", - отмечает Синегубов.

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