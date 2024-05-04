В нашем государстве быть бедным - значит быть мертвым, утверждает жена айтишника, которая очень сильно переживает насчет его судьбы.

Продолжается мобилизация в Украине, и в Киеве есть "островок выживания" - жилой комплекс в зажиточном районе Киева, который не посещают военные.

Уклонистов легче поймать в более бедных районах, рассказал 36-летний IТ-менеджер Александр, который специально переехал в тот ЖК, сообщает The Guardian. "...Александр говорит, что редко выходит на улицу. Он избегал общественного транспорта, передвигался только на автомобиле. Он переехал в богатый район Киева", - пишет газета.

По словам айтишника, некоторые из владельцев квартир в его доме были депутатами. "Военные здесь не бывают. Наш комплекс - это островок выживания. Быть бедным в Украине - быть мертвым", - рассказала жена Александра Настя.

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Она поделилась, что переживает за мужа и страдает от панических атак. "Мы женаты 12 лет. Мы единый организм. Если он умрет, я тоже умру. Возможно, я убью себя", - добавила собеседница. Журналисты отметили, что супруги платили налоги и даже купили протез для воина, который потерял ногу.

В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который 11 апреля принял парламент. В документе, в частности, предусмотрено "закручивание гаек" для уклонистов. Стоит отметить, что в разных уголках Украины военные вместе с полицией активно раздают повестки мужчинам в различных общественных местах. Напомним, что мобилизация в нашем государстве сейчас с 25 до 60 лет.

В период с 23 апреля по 18 мая для мужчин-украинцев призывного возраста за рубежом введено приостановление предоставления консульских услуг. Отмечалось, что эти услуги снова начнут предоставлять, когда новый закон вступит в силу, и тогда такие граждане Украины смогут обновить из-за границы свои данные в территориальных центрах комплектования.

Экс-командующий армией США в Европе - генерал в отставке Бен Ходжес, говорил, что в странах Евросоюза находятся десятки тысяч мужчин и женщин "военного возраста", а они должны быть в Вооруженных силах Украины. В Министерстве иностранных дел нашего государства отмечали, что возвращение на Родину мужчин призывного возраста - это вопрос справедливости.

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