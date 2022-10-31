Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 5,5% .

В понедельник, 31 октября, после выхода России из сделки, которая позволяла провозить миллионы тонн зерна через южную Украину, выросли фьючерсы на пшеницу и кукурузу, торгуемые в Чикаго.

Об этом сообщает Financial Times.

Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 5,5% до $8,70 за бушель в понедельник, 31 октября, утром после достижения максимума около $8,93 за бушель ранее в тот же день. Контракты на кукурузу выросли на 2,4% до $6,97 за бушель.

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Эксперты предупреждали, что выход России из сделки ударит по бедным странам, а Международный комитет спасения заявил, что это будет иметь "катастрофические последствия" для поставок продовольствия.

Война в Украине и "зерновой коридор"

Для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Соглашение предусматривало 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.

Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе из "зерновой инициативы".

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