Мужчина сделал эмоциональный пост и обратился к экс-коллеге.

Украинский ведущий Андрей Бедняков резко высказался о российской телеведущей Насте Ивлеевой, которая недавно рассказывала о поездке на Донбасс на свой день рождения. Кстати, она также посетила город Мариуполь, который является родиной Андрея.

Мужчина, который лично знает путинистку со времен известного тревел-шоу, не мог сдержать эмоций. Он написал свой комментарий на ее позорную выходку у себя в Instagram.

"Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было", - заявил Андрей.

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Ответила ли на эти слова ведущему сама Ивлеева - неизвестно.

Что известно о недавних высказываниях Насти Ивлеевой

Путинистка Настя Ивлеева, которая после скандальной "голой вечеринки" долгое время молчала, рассказала о праздновании своего дня рождения. В частности, сторонница кровавой политики Кремля заявила, что на свое 33-летие она решила поехать на оккупированный Донбасс и Мариуполь. По ее словам, она хотела "познакомиться с регионами и людьми, которые проживают у них".

Ивлеева цинично заявила, что города подверглись сильным разрушениям, но это все восстановится благодаря РФ. А она почувствовала "замирание сердца" от всего, что увидела вокруг и "просто слушала войну".

Напомним, ранее Андрей Бедняков высказался о Регине Тодоренко.

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