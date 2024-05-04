Санкций впервые будут направлены на российский сжиженный природный газ, но эти меры покроют лишь четверть доходов Москвы.

Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрете перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС. Комиссия также обратится с просьбой ввести ограничения на три будущие российские проекты по добыче СПГ. Эти меры станут частью 14-го пакета санкций Брюсселя, пишет Politico со ссылкой на слова трех европейских дипломатов.

Отмечается, санкции в отношении СПГ призваны придавить прибыльный для Москвы бизнес, благодаря которому ее энергетические грузы перемещаются по всему миру. Однако, как указано в проекте предложений, который все еще может быть изменен, по оценкам экспертов, санкции коснутся лишь около четверти российских доходов от СПГ в размере 8 миллиардов евро.

Это происходит на фоне неоднократных предупреждений о том, что усилия ЕС и Запада, направленные на то, чтобы лишить Москву доходов от ископаемого топлива, по большей части провалились. Хотя ЕС запретил импорт российского угля и морской нефти, многочисленные лазейки и тактика уклонения продолжают поступать в Кремль, указывают журналисты.

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Между тем, ЕС не достиг значительного прогресса в наказании московского сектора СПГ. Хотя это топливо составляло лишь 5% от общего потребления газа в ЕС в прошлом году, оно остается дойной коровой, на которую полагается Кремль для ведения войны. Франция, Испания и Бельгия были крупнейшими хабами для такого газа, значительная часть которого затем экспортируется в такие страны, как Германия и Италия.

Разбивая лед

Прекращение перепродажи российского СПГ в ЕС потребует от Москвы пересмотра ее нынешней бизнес-модели, а это большой прогресс. Без европейских портов как удобных перевалочных пунктов, России придется использовать специально оборудованные танкеры-ледоколы в Арктическом море, чтобы доставить газ в Азию. По словам Лауры Пейдж, эксперта по газовым вопросам аналитической компании Kpler, это нанесло бы ущерб российскому заводу по производству сжиженного природного газа на Ямале стоимостью 27 миллиардов долларов, расположенному на крайнем севере Сибири.

По словам Петраса Катинаса, аналитика по вопросам энергетики аналитического центра "Центр исследований энергетики и чистого воздуха", это приведет к потере 2 миллиардов евро российских доходов от СПГ.

Это большие деньги, но они составляют лишь 28% российских доходов от СПГ и чуть более пятой части экспорта в ЕС в прошлом году. По словам Катинаса, запрет "является хорошим первым шагом вперед", но "этого недостаточно", если ЕС хочет перекрыть денежные потоки Кремля.

Предложения ЕС также отягощены юридическими сложностями

По словам Катинаса, в зависимости от того, как комиссия определит "перевалку", больше всего пострадают импортеры – испанская Naturgy, французская Elengy и бельгийская Fluxys, которые имеют долгосрочные контракты с российским проектом "Ямал СПГ". Но неясно, позволят ли санкции ЕС безопасно разорвать контракты в одностороннем порядке, не подвергаясь штрафным санкциям или судебным искам со стороны российских партнеров.

До сих пор Еврокомиссия сопротивлялась санкциям в отношении СПГ, несмотря на неоднократные просьбы стран Балтии и Польши. Однако новое предложение, похоже, быстро собирает политическую поддержку. Давление на страны ЕС по усилению санкций против российских ископаемых видов топлива также растет, учитывая, что некоторые из них демонстрируют все меньшую доходность. Впрочем, Брюсселю, возможно, придется приложить усилия, чтобы все 27 столиц поддержали новые санкции в отношении СПГ.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений против российского сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом это станет первым шагом, на который Брюссель может решиться в отношении газового сектора Москвы. Об этом сообщили два дипломата ЕС.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России, о которых они объявили 1 мая, касаются более 280 субъектов (Минфин США – почти 200 субъектов. Госдеп – почти 80). Они направлены против российского военно-промышленного комплекса, программ разработки и производства химического и биологического оружия.

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