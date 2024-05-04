Также оккупанты ударили по селам Харьковской области, ранение получила пожилая женщина.

В результате сегодняшнего вражеского обстрела Харькова возник сильный пожар на производственном предприятии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. "В результате "прилета" сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

При этом председатель Харьковской областной ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, четверо гражданских получили ранения в результате попадания в Индустриальном районе Харькова.

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Он отметил, что враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия.

Полиция Харьковской области сообщает, что российские оккупанты ударили также по селам в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Отмечается, что сегодня около 15:15 в полицию поступило сообщение об обстреле Харьковского района. "Предварительно КАБы попали в частный жилой дом в селе Черкасские Тишки. Травмирована 74-летняя местная жительница", - сообщает полиция.

Также сказано, что из артиллерии оккупанты обстреляли село Одноробовка. "Разрушениям подверглись два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом. Никто из граждан не пострадал", - отмечают в полиции.

Следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники работают на месте обстрелов. По факту нарушения законов и обычаев войны следователями открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса.

Война в Украине: новости

В ночь на 4 мая оккупанты запустили по украинской территории 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и четыре зенитные управляемые ракеты С-300.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что все пуски противник осуществлял из Белгородской области. Все дроны-камикадзе были ликвидированы. Он сообщил, что в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях.

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