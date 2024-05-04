В результате обстрелов также повреждена гражданская инфраструктура.

Днем 4 мая российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, уже известно о пострадавших. Как передает корреспондент УНИАН, в 14:55 Силы обороны юга отметили, что объявлена воздушная тревога и предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

В частности, говорилось, что угроза с юга. Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что днем враг нанес ракетный удар по Одесскому району.

"Сейчас известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул чиновник.

Видео дня

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

В соцсетях местные жители обнародовали фото с обломками, вероятно, ракеты.

По данным регионального главка Национальной полиции, Одесская область атакована двумя ракетами. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

"Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления России, опрашивают граждан, оказывают им необходимую помощь, обеспечивают правопорядок", - отметили в сообщении.

Обстрелы Одессы: последние новости

Напомним, поздно вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли ужасный удар по Одессе баллистическими ракетами. Произошло попадание в сортировочное депо и отделение "Новой почты". Вспыхнул пожар площадью 6 тыс. кв. метров, уничтожено 900 отправлений. Также говорилось, что повреждены склады других предприятий, жилые дома, административное здание, пожарная часть и тому подобное.

В результате удара пострадали 14 местных жителей, один мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован. У пострадавшего - сотрясение головного мозга, оглушение, травма грудной клетки, осколочное ранение обоих роговиц и тому подобное. Также говорилось, что среди пострадавших нет сотрудников "Новой почты" - они успели скрыться.

Вас также могут заинтересовать новости: