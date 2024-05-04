Известно, что такие судебные процессы являются нарушением международного права.

В Ростове-на-Дону, что в РФ, Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима пленного украинца Владислава Плахотника. Там его обвинили в службе в украинском батальоне "Азов", который в России назвали террористическим. Об этом сообщает служба Радио Свободы "Кавказ. Реалии".

Отмечается, что Плахотника признали виновным по статьям об участии в "террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности". Первые три года срока украинец должен просидеть в тюрьме.

"Южный окружной военный суд продолжает рассматривать дела в отношении пленных граждан Украины. Эти судебные процессы - нарушение международного права и часть политической стратегии России против Украины", - отмечали опрошенные сайтом "Кавказ.Реалии" эксперты.

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Суд над украинскими военными: что известно

Российские СМИ сообщали, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине суды России на оккупированных территориях вынесли более 160 приговоров украинским военнослужащим. Средний срок лишения свободы, который назначали подсудимым, составляет 21 год. Минимальный срок - 8 лет колонии.

По информации 24 канала, только за февраль 2024 года в РФ были осуждены 33 украинских военных, находящихся в плену. В среднем они получили сроки от 27 до 29 лет.

Украинских защитников обвиняли в том, что они якобы пользовались запрещенным оружием против мирного населения Украины. Российские следователи отметили, что таким образом они хотели "разрушить социальную инфраструктуру, запугать мирных граждан и убить их".

"Речь идет о военных 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. А населенные пункты, которые они якобы обстреляли, расположены в Донецкой области, - это Сартана, Талаковка, Старый Крым и еще некоторые. Указанный оккупантами обстрел якобы происходил с 24 февраля по 10 марта 2022 года", - добавили в сообщении.

Украинские военнопленные в РФ: последние новости

Как писал УНИАН, Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что Россия казнила 15 бойцов ВСУ с начала декабря 2023 года, несмотря на то, что украинцы заявляли, что сдаются в плен.

"Больше всего поражают доказательства того, что по меньшей мере в одном случае российские военные прямо отдавали приказы убивать солдат вместо того, чтобы позволить им сдаться, тем самым одобряя военные преступления", - отметила заместитель директора организации по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле.

В свою очередь представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что такого масштаба нарушения международного гуманитарного права, как это сейчас делает Россия, еще не было со времен Второй мировой войны.

"Особенно после масштабного вторжения речь идет о массовых военных преступлениях, массовых нарушениях прав украинских военнопленных со стороны государства-агрессора. А также такое новое явление для современного мира как гражданские пленные и незаконно удерживаемые гражданские лица. Это тысячи людей, которые без каких-либо на то оснований и объяснений похищены из собственных домов только за то, что они украинцы", - отметил представитель ГУР.

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