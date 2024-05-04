Как отмечают в разведке, Россия полностью адаптировала свою армию к ведению войны на истощение, в которой количество преобладает над качеством.

Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение апреля 2024 года оставалось на среднем уровне 2024 года - 899 человек в день, сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

"Вполне вероятно, что в ближайшие два месяца количество потерь со стороны России вновь возрастет по мере возобновления целенаправленных наступательных операций на востоке Украины. Это произойдет после небольшого снижения темпов операций в последние два месяца после падения Авдеевки", - говорится в сообщении.

Как отмечают в британской разведке, общее число российских потерь с начала войны на сегодняшний день составляет более 465 000 человек.

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При этом, как отмечается в сообщении, несмотря на огромные потери в живой силе, Россия полностью адаптировала свои вооруженные силы к ведению войны на истощение, в которой количество преобладает над качеством.

"Эта зависимость от количества почти наверняка сохранится на протяжении всей войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущей российской армии", - подытоживают в разведке.

Потери России в войне в Украине

По данным Генштаба, Россия за прошедшие сутки потеряла еще более 1 200 захватчиков. Общие потери с начала войны теперь составляют более 473 тысяч оккупантов.

В конце апреля заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Догерти заявлял, что потери России в Украине ликвидированными и ранеными составляют около 450 тысяч человек. При этом эта цифра не включает военных, которые дезертировали из армии - их, по словам Догерти, "десятки тысяч".

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