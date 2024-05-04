Они раскрыли некоторые секреты.

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые в этом году будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение", рассказали о значении своих костюмов для выступления.

Они заявили, что все тщательно продумывали. Поэтому костюмы должны стать уместным дополнением к эффектности их номера.

"Это не просто костюмы или что-то красивое. На Алене действительно кольчуга, на мне - платье реально рваное и горело. Одежда имеет большой вес, с ней трудно двигаться, но мы осознанно выбрали это, чтобы не просто это были символы, а чтобы мы сами могли это чувствовать и трушно транслировать. В качестве референса моего костюма мы выбирали изображение защитника Архангела Михаила. Мы смотрели на его одежду, что он транслирует. Мы просмотрели много контента. Кто-то говорит, что это Жана Д'Арк или Прометей, который несет людям огонь. Мне нравятся все варианты. Это символ сильных дев", - сказала Jerry Heil в интервью каналу Eurovision Ukraine.

А рэперша АІуоnа АІуоnа добавила, что ее наряд имеет такой символизм:

"Мой кейп - у него многослойные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас - она тяжелая, тернистая, полна таких штук, которых ты не ожидаешь. Тебя сжигают, толкают. И ты на своих плечах должна нести кучу пуль всего, но ты встаешь, берешь в руки меч и идешь бороться. Моя кольчуга весит 3 кг, а для ее изготовления использовали 10 тысяч колец. Тяжелая штука".

К слову, увидеть выступление дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil можно будет уже в первом полуфинале 7 мая. Певицы будут выступать под номером 5 с песней "Teresa & Maria" в шведском городе Мальме.

Второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд-финал пройдет 11 мая.

Напомним, ранее представительницы Украины рассказали, что сделают с наградой в случае победы на "Евровидении-2024".

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