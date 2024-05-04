Он получил камеру, современный дизайн, а в режиме ожидания девайс сможет жить неделями.

Китайская HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны под брендом Nokia, представила обновленную версию легендарной модели из конца 1990-х. Речь о Nokia 3210, одном из самых популярных кнопочников своего времени.

Ремейк Nokia 3210 получил округлый корпус и цветной IPS-экран на 2,4 дюйма с разрешением 320 × 240 пикселей. Девайс выйдет с процессором Unisoc T107 и 64 МБ оперативной памяти. Еще можно будет поставить карту памяти microSD объемом до 32 Гбайт, пишет Gizchina.

Также новинку оснастили слотом под две сим-карты, поддержкой 4G и 2-Мп камерой с диафрагмой f/2,8 на задней панели, которая умеет снимать видео в 720p. Со съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч телефон сможет жить неделями в режиме ожидания. Зарядка происходит через порт USB-C.

Видео дня

Помимо этого, в HMD подтвердили, что в телефоне будет та самая игра "Змейка". Стоимость обновленной версии Nokia 3210 составит 89 евро. Продажи стартуют 15 мая.

Под брендом Nokia временами выходят довольно интересные устройства. В апреле была анонсирована стильная раскладушка с прозрачным корпусом и классической "змейкой". Ее будут раздавать в качестве приза в различных акциях в социальных сетях.

А прошлогодний Nokia G22 журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2023 года. Его фишка заключается в его высокой ремонтопригодности: любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

Вас также могут заинтересовать новости: