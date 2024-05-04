Европейцы могут надеяться, что Трамп не победит в ноябре, но это было бы опрометчивой ставкой.

В недавнем интервью Times Дональд Трамп прогнал мороз по коже либералов, рассказав, что он сделает в США, если вернет себе президентское кресло. Но некоторые из его самых четких высказываний были направлены на Европу. Не было ничего нового в его планах рассматривать НАТО как платный клуб. Не было неожиданностью и то, что он усилит трансатлантическую торговую войну своего первого срока. Однако поразило то, что он неоднократно подчеркивал оба этих вопроса, пишет Financial Times.

"ЕС жестоко относится к нам в вопросах торговли. Мы уже говорили об этом, об автомобилях, они не хотят нашего сельского хозяйства. Они ничего от нас не хотят. Это как улица с односторонним движением. То же самое с НАТО. Они относятся к нам очень плохо. Они не оплачивают свои счета", – заявил Трамп.

По словам журналистов, европейцы могут надеяться, что Трамп не победит в ноябре, но это было бы опрометчивой ставкой. Средние опросы за последние три месяца показывают, что Трамп опережает Байдена на 1,5 п. п. К тому же он лидирует в каждом из семи штатов, которые могут колебаться.

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Второй ответ, который принимают многие американские бизнес-лидеры, заключается в том, что Трамп не был таким уж плохим во время первого президентства. Многие в Европе были бы склонны поддержать такую уверенность, но это тоже было бы глупо, указывают авторы.

Разница между 2024 и 2016 годами, когда Трамп в последний раз выиграл президентство, заключается в том, что на этот раз у него есть план. "Преимущество, которое я имею сейчас, заключается в том, что я знаю всех. Я знаю хороших, плохих, глупых, умных... Когда я впервые приехал в Вашингтон, я знал очень мало людей", – подчеркивает экс-президент.

Непонятно, что Европа может сделать, чтобы застраховаться от Трампа. Незначительное меньшинство европейских лидеров, в частности, Виктор Орбан из Венгрии, приветствовали бы его возвращение. Так же, как и Владимир Путин. Если, как ожидается, европейские ультраправые хорошо пройдут на выборах в Европейский парламент в следующем месяце, Трамп будет иметь большую группу симпатиков в Брюсселе, чем раньше. Он также может рассчитывать на поддержку Джорджиа Мелони, ультраправого премьер-министра Италии, пишет FT.

Поскольку Трамп испытывает особую враждебность к ЕС, Британия, независимо от ее правительства, может быть даже в выигрыше. В 887-страничном документе протрамповского Фонда "Наследие" "Проект 2025", который де-факто является планом президентства Трампа, Великобритания выделена как единственная страна, с которой трамповские США будут стремиться увеличить объемы торговли.

"Ни одна из этих тактик – прятать голову в песок, дружить с Трампом или даже приветствовать его – не является надежной. Реальность заключается в том, что второй срок Трампа, скорее всего, будет означать конец Запада как организующей идеи на мировой арене. Это было бы отличной новостью для Путина и ужасной для Украины. Это также может открыть ядерный ящик Пандоры", – говорится в статье.

Если НАТО больше не сможет рассчитывать на американский зонтик, такие страны, как Германия и даже Польша, могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия. Ирония судьбы заключается в том, что Трамп, вероятно, не будет иметь никаких проблем с этим, добавляют авторы.

Трамп – последние новости

Ранее УНИАН писал, что второе президентство Трампа может "разорвать" Европу. Возвращение бывшего президента закрепило бы изменения в США, которые больше нельзя игнорировать.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который снова хочет возглавить страну, считает, что Европа должна увеличить размер помощи Украине. Об этом Трамп заявил в интервью Time, отметив, что не планирует выделять средства, если европейские партнеры повысят расходы.

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