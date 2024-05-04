По словам главы польского МИД, война может закончиться только тогда, когда Путин поймет, что цена ее продолжения выше цели, которую он хочет достичь.

Правителя России Владимира Путина необходимо держать в неопределенности относительно вероятных шагов Запада. Об этом в США сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF 24.

Дипломат, в частности, рассказал об угрозе для Польши со стороны России и исторических ошибках Путина. Так, на вопрос, насколько Россия представляет прямую угрозу для Польши, глава польской дипломатии ответил, что не думает, что Путин проявит опрометчивость, чтобы напасть на страну-члена НАТО, но заметил, что он был достаточно безрассуден, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником.

Сикорский, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, сказал, что правильно поставить Путина в ситуацию, в которой он не будет уверен, что Запад не будет исключать никакого развития событий.

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"Мы не будем показывать свои карты. Мы дадим президенту Путину подумать, что мы будем делать. Мы тратим самую большую часть нашего ВВП в НАТО - 4%, а в следующем году можем потратить больше", - подчеркнул Сикорский.

Он подчеркнул, что война может закончиться только тогда, когда Путин поймет, что цена ее продолжения в виде человеческих жизней и финансовых затрат выше цели, которую он хочет достичь. При этом Путину еще может понадобиться некоторое время, чтобы это понять.

"Нет недостатка в потенциальных посредниках - Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", - отметил Сикорский.

Отправка западных войск в Украину: последние новости

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что заявления президента Франции Макрона о западных войсках в Украине нагнетают напряжение. Он отметил, что Украине нужно всячески помогать, но "мы всегда исключали прямое вмешательство в конфликт".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во Львове высказался относительно отправки войск НАТО в Украину. По его словам, идея президента Франции Макрона не является правильной.

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