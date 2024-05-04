Надя Дорофеева в мини-платье устроила пожар в сети (фото)

Певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками солнечными фотографиями, сделанными на улицах города. Так, знаменитость прогулялась в черном мини-платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру и стройные ножки.
Под такой образ артистка добавила массивную черную обувь, создав total-black образ.
Интересно, что платье закрыто спереди, а вот спинку оно оголяет. Такая "изюминка" сделала образ Дорофеевой более соблазнительным и романтическим.
"Как звучит моя душа? Ты бы мог об этом узнать. Но ты снова выбрал… все свои драмы", - подписала снимки Додо.
Как отреагировали поклонники
- "Малая, если твои родители не были пожарными, то почему ты тогда такой огонь?"
- "Не знаю, что хитовее - эта девушка или то, что она создает"
- "Просто красотка"
- "Какая ты крутая"
- "Я восхищаюсь тобой. Люблю сильно"
Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые рассказала о конфликтах с мужем. Певица отметила, что они стараются сразу решать спорные вопросы.