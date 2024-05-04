ДТЭК арендовал первые земельные участки коммунальной собственности ориентировочной площадью 205 га.

ДТЭК прошел необходимые процедуры по согласованию и утверждению градостроительной документации на местном уровне для продолжения реализации проекта Полтавской ВЭС, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что компания получила положительный отзыв архитектурно-градостроительного совета при Департаменте строительства, градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Полтавской ОГА по детальному плану территорий (ДПТ) для строительства, эксплуатации и обслуживания Полтавской ВЭС с ориентировочной проектной мощностью 650МВт.

Также ДПТ был согласован на общественных слушаниях Глобинской городской территориальной общины, и утвержден на сессии Глобинского городского совета.

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По результатам разработанного и утвержденного ДПТ на сессии Глобинского городского совета от 25.04.2024 года принято решение предоставить в аренду ДТЭК первые земельные участки коммунальной собственности в количестве 120 шт. ориентировочной площадью 205 га.

Компания сообщает, что совместно с Глобинским городским советом уже согласованы и подписаны договоры аренды земли и было зарегистрировано права аренды в Государственном реестре права на недвижимое имущество. Также был подан пакет документов в НЭК "Укрэнерго" для получения технических условий на подключение 650 МВт генерирующих мощностей в сеть национального оператора.

"Мы уверенно движемся вперед к реализации проекта Полтавской ВЭС. Утверждение ДПТ - это очередной этап, который необходим для продолжения девелопмента ветроэлектростанции и получения инвестиций в проект. Среди прочего сейчас проводятся орнитологические исследования и ветромониторинг", - прокомментировал заместитель гендиректора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова может за три года добавить в энергосистему 1,5 ГВт "зеленой" генерации для усиления энергетической безопасности Украины.