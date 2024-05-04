Правозащитник убежден, что в нынешнем виде закон о мобилизации есть за что критиковать.

Отмена статуса "ограниченно годен к службе в армии" означает в частности то, что теперь лица с алкогольной и наркотической зависимостью могут быть мобилизованы. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире канала "Киев 24".

По его словам, люди с такого рода зависимостью вряд ли окажутся на фронте, но их могут задействовать для выполнения тыловых задач.

"Это служба тыла, обеспечение логистической помощи и даже медицинская помощь могут быть теми подразделениями, которые смогут принимать людей с такими диагнозами", - сказал Павличенко.

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По мнению правозащитника, за это новый закон "можно критиковать".

Отмена статуса "ограниченно годных"

Как писал УНИАН, 4 мая вступили в действие новые нормы законодательства, которыми в частности отменяется статус "ограниченно годный" к службе в армии. Как пояснили в Минобороны, теперь ТЦК будут в индивидуальном порядке вызывать таких людей на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы перевести их в статус "годных" или "непригодных" к службе.

В Министерстве говорят, что теперь под мобилизацию могут попасть в частности те, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, например, людей с диабетом и ВИЧ.

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