'Пока не вижу себя военным': известный певец ответил, почему не вступил в ВСУ

У него военная профессия.

Певец Андрей Кравченко, которого часто путают с Олегом Винником и называют его копией, рассказал о своем отношении к собилизации и почему до сих пор не пополнил ряды ВСУ.

В интервью Алине Доротюк он сказал, что стоит на учете, в военкомат ходил еще в начале полномасштабного российского вторжения.

"Я был не в теробороне, а дежурства были в селе в Кировоградской области. Мы там дежурили. Я проходил военную комиссию. Сейчас будем обновлять. Если будет нужно на фронт, то я пойду. Если я там буду нужен. Но если смотреть объективно, где я могу сделать больше на данном этапе? Или на фронте, как например командир взвода. Или на сцене, где я могу морально психологически обеспечить миллионы людей?" - отметил Кравченко.

Он добавил, что является военным психологом. По его словам, морально-психологическое обеспечение тоже важно.

"Военный психолог может сесть и поиграть на гитаре для своих побратимов, и тем самым они будут обеспечены на полгода вперед. А может просто руководить штурмовой бригадой или ротой. Я себя пока военным не вижу. Действительно, если идти с автоматом защищать… если смотреть объективно. Думаю, что могу тут больше сделать. Но если нужно будет, то пойду", - заявил певец.

Напомним, ранее Андрей Кравченко заговорил о семье и детях.

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