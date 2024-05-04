По словам немецкого политика, важным аспектом в экономике Украины является преодоление коррупции.

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ) Свенья Шульце заявила, что Украина продолжает быть привлекательной для ведения бизнеса, несмотря на войну.

"Несмотря на нынешнюю очень сложную ситуацию, Украина остается интересным рынком для многих компаний. На значительной территории страны производить можно и сейчас. Украина является кандидатом на членство в ЕС - это долгосрочный аргумент для компаний", - заверила политик в интервью "Укринформу".

Также Шульце привела данные Немецко-украинской внешнеторговой палаты, которые свидетельствуют о том, что до полномасштабной войны РФ в Украине работало около 2 тысяч компаний с немецким капиталом.

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"Даже после российского вторжения почти не было компаний, которые полностью прекратили бы свою деятельность в Украине. Они "держат ногу в дверях", потому что знают, что это того стоит", - заверила министр.

По ее словам, частный сектор нуждается в "положительном инвестиционном климате и правовой определенности". Из-за чего Германия поддерживает Украину во время проведения соответствующих реформ, особенно тех, которые нужны на пути в ЕС.

"Преодолеть коррупцию здесь особенно важно. Transparency International в своем недавно опубликованном исследовании констатировала прогресс в украинских городских советах, несмотря на то, что российская война, которая является агрессией и нарушает международное право, все еще продолжается полным ходом. Это очень позитивный сигнал для экономики", - подчеркнула Шульце.

Бизнес во время войны: последние новости

Как писал УНИАН, Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины призвала Европейский Союз усилить санкции против российской металлопродукции. По данным украинских бизнесменов, только за 2023 году Россия продала железорудной продукции и черных металлов на сумму 3 млрд евро.

"Это также негативно влияет на украинские и европейские компании, поскольку российские экспортеры демпингуют на европейском рынке, делая неконкурентоспособными местных производителей", - отметили в Ассоциации.

В свою очередь в отчете Национального банка Украины говорится о том, что заработные платы украинцев превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем в 2025 году. Такой рост произойдет благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

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