Повреждено не менее 30 частных домов, есть раненные.

Во время российской воздушной атаки по Харькову в российском Белгороде прогремел взрыв. По неподтвержденной информации, одна из авиабомб, предназначавшихся для сброса на территорию Украины, упала на Белгород.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва получили повреждения не менее 30 частных жилых домовладений и 10 автомобилей. При этом пострадали пять человек, которых доставили в больницы с различными травмами.

Губернатор также опубликовал фотографии достаточно серьезных разрушений на месте происшествия, но так и не назвал причину случившегося – даже в виде предварительной версии, что крайне нехарактерно для подобного рода официальных заявлений.

Белгородский оппозиционный телеграм-канал "Пепел" отмечает, что взрыв в Белгороде произошел именно в тот момент, когда российская авиация запускала корректируемые авиабомбы в направлении Харькова. Также отмечается, что перед взрывом в городе не объявлялась ракетная опасность, что делает маловероятной версию с украинской ракетой.

"На дом в Белгороде, вероятно, упала российская авиабомба", – утверждает паблик, добавляя, что столб дыма на фото с места происшествия тоже характерен для взрыва бомбы.

Российский авиаудар по Харькову

Как писал УНИАН, во второй половине дня 4 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову и пригородам. В результате удара возник сильный пожар на производственном предприятии в Индустриальном районе города.

По словам председателя Харьковской областной ОГА Олега Синегубова, по предварительным данным, четверо гражданских получили ранения. Он говорит, что удар по городу нанесли ракетой.

В то же время областное управление полиции сообщает о сбросе российских авиабомб по северным пригородам Харькова – которые ближе к Белгороду. Есть пострадавшие, разрушены частные дома.

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