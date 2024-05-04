Поставки выросли в апреле, после рекордного сокращения в марте.

В апреле импорт в Украину свинины вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Всего поступило около 280 т свежей, охлажденной и мороженой свинины. Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на предварительные данные статистики Государственной таможенной службы Украины.

"Приток импортной свинины в апреле вырос в 3,5 раза против рекордно низкого мартовского показателя. На фоне длительного блокирования польской границы, более активные поступления мясного сырья обеспечили поставки из Канады, откуда за апрель завезли 233 т совокупной стоимостью 586 тыс. долл. США", – отмечают эксперты.

Отмечается, что за четыре месяца доля канадской продукции достигла 941 тонны, или 44% суммарного импорта, что почти в четыре раза уступает аналогичному показателю прошлого года.

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По мнению экспертов, новости о разблокировании границы существенного влияния на активность импортеров мяса и ситуацию на рынке свинины, скорее всего, не будут иметь.

"Основным драйвером для оживления внешних поставок всегда является экономический. Так, в течение апреля цены на свинину в странах ЕС, которые являются основными поставщиками этого вида мяса, оставались относительно стабильными. В Украине же положительная динамика была малозаметной: средняя цена в апреле лишь незначительно превышает мартовские. Поэтому ценовая привлекательность европейского мяса не выросла, а представители украинских мясоперерабатывающих предприятий не отмечают недостатка сырья", – подчеркнули в ассоциации.

В то же время экспорт свинины по итогам января-апреля составил 723,6 т или 1,8 млн долл. США в валютном выражении, а основным рынком сбыта остаются ОАЭ.

Цены на продукты

По состоянию на конец апреля 2024 года оптовая цена на бананы в Украине за 1 кг достигла $1,26 доллара и превысила прошлогодний рекорд в $1,23. А розничные цены колеблются от $1,7 до 1,8 за кг. Обычно именно в Украине самые низкие цены на бананы в регионе, однако агрессия России привела к блокированию портов, что резко взвинтило цены на местном рынке, потому что банан ввозится теперь из портов других стран.

На рынок Украины поступили первые партии тепличного томата с местных комбинатов. Годом ранее сезон стартовал в среднем на полторы недели раньше.

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