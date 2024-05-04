Часть городов региона осталась без электричества, трассы закрывают для движения

Россию преследует погодная карма - в апреле часть областей ушли под воду, а сейчас Свердловскую область России накрыла аномальная непогода - снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 21 метра в секунду. При этом всего неделю назад в городе было +24.

Как пишут российские тг-каналы, ветер свалил деревья, мокрый снег налип на провода, часть линий электропередач обледенела. В результате этого почти 80 тысяч человек остались без электричества. В местной энергокомпании заявили, что таких повреждений электросетей в регионе не было в последние 20 лет. По данным энергетиков, повреждены 49 линий электропередач.

На дорогах региона введены ограничения движения наиболее тяжелая ситуация — на Пермском тракте.

Кроме того, в Екатеринбурге отменили намеченную на сегодня репетицию парада к Дню Победы.

При этом. по прогнозам синоптиков, снег в южной половине Свердловской области будет идти до вечера субботы.

Катаклизмы в России

Россия еще не успела восстановиться после предыдущего катаклизма. Так, в начале апреля в российском Орске Оренбургской области из-за повреждения дамбы затопило часть города. Вода продолжала прибывать, и вскоре под воду ушел Оренбург, а также Курган. Позже паводок добрался до Западной Сибири, подтопив еще три области.

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