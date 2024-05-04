Какой церковный праздник отмечают 5 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

5 мая у православных верующих - Светлое Христово Воскресение, Пасха. В этот же день по новому церковному календарю вспоминают святую мученицу Ирину Македонскую и чудотворную икону "Неупиваемая чаша". Об обычаях, приметах и запретах 5 мая и что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

5 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 мая по новому стилю (18 мая по старому) - день памяти святой мученицы Ирины Македонской.

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Ирина в крещении, а в миру - Пенелопа, жила в I веке, в Македонии. Ее отец был местным правителем-язычникома Лицинием. Но дочь решила взять себе в наставники христианина.

Однажды в окно к девушке залетели три птицы - голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Ее наставник дал объяснение: голубь - это символ целомудрия и смирения, ветка маслины - Божья благодать, орел с венком - высота духа и победа над врагами, ворон - страдания. К Пенелопе птицы залетели неспроста - ей суждено познать все это и стать невестой Христовой.

Тогда Пенелопа попросила крестить ее и назвалась Ириной. Отец ее сначала уговаривал дочь одуматься, но не смог убедить и велел бросить под копыта лошадей. Они же бросились на правителя и чуть не угробили его. Ирина молитвами исцелила отца, после чего он, его супруга и еще 3 тысячи свидетелей уверовали в Христа.

Новым правителем города стал язычник Седекия - за проповедь он приказал бросить Ирину в ров со змеями. Девушка провела там 10 дней и осталась невредима. Эти чудеса и стойкость Ирины вдохновляли людей, они тоже принимали христианство. Сама же девушка продолжала проповедовать и исцелять. Однажды в Ефесе она получила видение, что вскоре умрет, и ушла в пещеру в горах, вход в которую завалили камнем. Когда спустя 4 дня открыли пещеру, то тела святой там не обнаружили.

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Икона Божией Матери "Неупиваемая чаша", память которой совершается 5 мая по новому церковному календарю, почитается как чудотворная. Считается, что она исцеляет людей от пьянства, наркомании и других страшных пристрастий. Икону советуют иметь в каждом доме, где есть человек, страдающий от зависимостей. Ставить образ принято справа от образа Спасителя, но можно повесить и отдельно - например, над кроватью у человека, нуждающегося в спасении.

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5 мая 2024 года православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху.

Это один из самых больших православных праздников, его дата меняется каждый год, поэтому одинакова как для старого, так и для нового церковного календаря.

В этот день верующие вспоминают чудесное воскресение Иисуса Христа. Пасха символизирует победу жизни над смертью и святости над грехом - Христос одержал победу над смертью и искупил человеческие грехи. До пришествия Спасителя двери в рай людям были закрыты и все - грешники и праведные - попадали в ад. Но Иисус на второй день после смерти спустился в преисподнюю и освободил души праведников, и для тех, кто уверовал, открыл дорогу на небеса.

Праздник 5 мая по старому стилю - Светлое Христово Воскресение, день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.

О чем говорят приметы на 5 мая

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

ясный и солнечный день выдался - к теплому лету и богатому урожаю;

птиц не слышно - погода скоро испортится;

молния в небе - к урожаю капусты.

По народным приметам в этот праздник нужно обязательно накрыть богатый стол - тогда в доме будет благополучие.

Что можно делать 5 мая на Пасху

По традиции в день Христова Воскресения православные верующие идут на праздничную церковную службу, которая начинается еще с вечера. В церковь для освящения несут пасху и крашенки.

Пасхальные яйца дарят близким, по народной традиции устраивают "бой" крашенками - два человека стукаются пасхальными яйцами до тех пор, пока скорлупа одного не разбивается. В этом тоже заложен особый смысл: яичная скорлупа символизирует камень, которым был закрыт вход в пещеру с телом Христа, а битье яиц - это разрушение преграды на пути возвращения Христа в мир живых.

По народным приметам, если встретишь в этот день нуждающегося, нужно обязательно подать милостыню - считается, что чем больше добрых дел совершишь на Пасху, тем больше хорошего произойдет в жизни. Желание, загаданное под звон колоколов на всенощной службе, обязательно сбудется.

Что нельзя делать 5 мая

В светлый праздник Пасхи есть немало и запретов.

Считается, что на Пасху не следует заниматься домашней работой - делать уборку, стирать, чистить что-либо, делать другие дела по дому. Недопустимы излишества - чрезмерное употребление алкоголя и шумные застолья. Нельзя сквернословить, сплетничать, впадать в уныние, устраивать скандалы. Также в день Пасхи лучше воздержаться от поездок на кладбища - Пасха прославляет победу жизни над смертью. Праздник лучше всего провести в кругу родных и близких.

5 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ирина, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 - какие будут праздники в этом месяце по старому и новому стилю.

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