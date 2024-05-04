Минобороны США заключило важный контракт, узнали журналисты.

Продолжается война в Украине, и Пентагон заключил контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA), который предусматривает приобретение сенсоров для поиска средств РЭБ и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Об этом сообщило The War Zone. Сумма контракта составила 23,5 млн долларов. По его условиям, по крайней мере часть комплектов перепадут Украине. Количество боеприпасов и сроки их поставки не разглашаются. Что касается самих комплектов наведения, то данных о них в открытом доступе почти нет. Авторы материала сообщают, что впервые об их создании SARA заявила в 2018-м. Среди преимуществ новой системы отмечали компактность и дешевизну.

Информация о новом контракте появилась вскоре после того, как заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте заявил, что новый американский боеприпас GLSDB показал себя в условиях войны в Украине крайне плохо. Одной из главных причин этого называют российские средства радиоэлектронной борьбы.

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Также сообщалось, что российские средства РЭБ привели к резкому падению эффективности высокоточных снарядов Excalibur.

Бомбы JDAM - характеристики

Сами по себе Joint Direct Attack Munition (JDAM) являются обычными авиабомбами, дооборудованными аэродинамическим комплектом высокоточного наведения. Оборудованные комплектом JDAM бомбы направляются к цели с помощью интегрированной инерционной системы наведения в паре с GPS-приемником.

Дальность улучшенной версии боеприпаса, которая получила название JDAM-ER, может достигать 75 км. Ранее сообщалось, что Украина начала использовать JDAM против россиян.

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