По его словам, на Европу не нападали, поэтому не надо искать путей привлечения к войне в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. Альянс якобы может пересечь "красную линию".

Как заявил главный дипломат Венгрии в эфире французского телеканала LCI, европейским политикам следует работать над достижением мира, а не искать путей участия в войне.

"Если в Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО. Если хоть одна страна-член НАТО отправит свои войска в Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну. Кто-то из нас этого хочет? Я - нет. Это не наша война, потому что никто не нападал на Европу. Это война двух стран. Эскалация этого конфликта очень опасна", - заявил глава венгерского МИД. Видео дня

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Власти Венгрии все время пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, ранее эта страна накладывала вето на 50 млрд евро помощи.

А 22 апреля министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать помощь Евросоюза для Украины в размере 2 млрд евро.

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