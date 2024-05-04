На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Министерство обороны Украины запустило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что на платформе пользователи имеют возможность рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Также есть возможность получить информацию о:

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порядке начисления и выплаты денежного обеспечения;

единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;

других социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

Помощь военным - последние новости

В Украине части военных могут повысить зарплату. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин. Он уточнил, что речь идет о военнослужащих, которые находятся на передовой уже два года.

Как сказал нардеп, зарплату могут поднять до 200 тысяч гривен.

Как известно, в 2024 году зарплата мобилизованных, которые находятся на фронте, но не привлечены к боям, составит 30 тысяч гривен. По 50 тысяч будут получать военные, привлеченные к выполнению спецзаданий вдоль линии боевого соприкосновения.

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