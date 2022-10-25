В сентябре экспортеры лома наладили стабильные поставки в Польшу, Словакию и Литву.

Украинские экспортеры лома черных металлов в сентябре 2022 года нарастили поставки в страны Евросоюза по сравнению с августом текущего года в 5 раз.

Об этом сообщили Бизнес-порталу UAprom источники на рынке.

"Если в августе из Украины вывезли 1 тыс. т металлолома в тестовом режиме, то уже в сентябре экспортеры лома наладили стабильные поставки в Польше, Словакии и Литвы, а суммарные объемы достигли 5 тыс. т", - сказал один из участников рынка.

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По словам второго источника, знакомого с ситуацией, оформление всех партий лома так же происходит на двух западноукраинских таможнях в городах Ривне и Луцк.

"Они выдают так называемые сертификаты о происхождении Евро-1, благодаря которым экспортеры лома не платят пошлину 180 евро/т", - сказал он.

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко считает, что кратное увеличение поставок металлолома в страны ЕС говорит о том, что нет никаких проблем ни с экспортом сырья в европейские страны, ни с оформлением сертификата Евро-1, о чем неоднократно заявляли ломозаготовители.

"Но при этом складывается парадоксальная ситуация: украинские металлурги не могут доказать в налоговых органах всю цепочку украинского происхождения и поставку металлолома, а отдельным экспортерам лома, причем только на таможнях в Луцке и Ривне, это удается, за счет чего и получают сертификат Евро-1", - отметил он.

В то же время эксперт также обратил внимание на то, что все 5 тыс. т металлолома были поставлены не потребителям, то есть металлургическим заводам (как требует сертификат Евро-1), а европейским трейдерам.

"Проследить, попал ли украинский лом на метпредприятия, невозможно. Поэтому все эти игры с сертификатами и трейдерами больше похожи на схематоз, чтобы избежать оплаты пошлины 180 евро/т, вывести прибыль с территории Украины, а само сырье реэкспортировать в Турцию или даже Приднестровье, поскольку в ЕС массово останавливаются сталеплавильные мощности", - констатировал Головко.