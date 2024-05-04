В свою очередь в Израиле раскритиковали такой поступок президента Эрдогана.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что его страна не будет возобновлять торговлю с Израилем, которая приносит 7 млрд долларов ежегодно, пока не будет прекращен огонь и обеспечены постоянные поставки гуманитарной помощи в Газу. Таким образом Турция стала первым из главных коммерческих партнеров Израиля, который пошел на такой шаг, пишет Reuters.

Министр подчеркнул, что "бескомпромиссная позиция" Израиля и ухудшение ситуации в районе Рафах, то есть в убежище для перемещенных лиц, побудили Анкару остановить весь экспорт и импорт.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал такой поступок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на который он пошел в четверг, 2 мая. По словам Каца, такими действиями Эрдоган нарушает международные торговые соглашения и отметил, что так себя ведет "диктатор".

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В то же время боевики ХАМАС приветствовали такое решение и отметили, что это поддерживает права палестинцев.

"Это самый решительный шаг Анкары после месяцев острой критики военной кампании Израиля, которая привела к опустошению густонаселенного палестинского анклава. Эрдоган столкнулся с растущими внутренними призывами к более ощутимым действиям", - отметили в материале.

Кроме того, после пятничной молитвы Эрдоган заявил, что Турция не может быть в стороне от "израильских бомбардировок беззащитных палестинцев". В то же время в Израиле отмечают, что мишенью страны являются боевики, которые скрываются в жилых районах.

Также Эрдоган заверил турецких бизнесменов в том, что Анкара справится с проблемами, которые возникли из-за такого решения, а именно "в координации и диалоге" с деловым миром. Турецкий президент добавил, что считает, что это станет примером для других стран, которые "недовольны нынешней ситуацией".

"Я хочу, чтобы это было известно: мы не стремимся к вражде или борьбе ни с одной страной в нашем регионе. У нас есть одна цель: заставить руководство (премьер-министра Израиля Беньямина) Нетаньяху, которое вышло из-под контроля при безусловной военной и дипломатической поддержке Запада, прекратить огонь", - сказал он, подчеркнув что он осознает, "как Запад нападет на нас" из-за этого шага.

По словам Болата, Турция ведет переговоры с "палестинскими братьями об альтернативных договоренностях, чтобы гарантировать, что они не пострадают от этого решения".

В то же время четыре турецких экспортера сообщили для Reuters, что такое решение стало для них неожиданным, из-за чего они были вынуждены искать пути отправки товаров в Израиль через третьи страны.

"Ассамблея турецких экспортеров заявила, что страна будет вынуждена сократить плановые показатели экспорта на конец года с $267 млрд до $260 млрд, если торговля с Израилем не восстановится за несколько месяцев. Экспорт в Израиль снизился на 24% к апрелю этого года по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют ее данные", - подчеркнули в издании.

Война в Израиле: последние новости

Как сообщал УНИАН, Международный уголовный суд готов выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников из-за войны в Газе. Также ордера могут получить министр обороны Йоав Галлант и начальник генерального штаба ЦАХАЛ. В то же время Нетаньяху заявил, что любые решения МУС не повлияют на действия Израиля, однако "создадут опасный прецедент".

"Под моим руководством Израиль никогда не допустит никаких попыток Международного уголовного суда в Гааге подорвать его основное право на самооборону... Хотя МУС не повлияет на действия Израиля, он создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и чиновникам всех демократических стран, которые борются с диким терроризмом и бессмысленной агрессией", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поссорилась из-за действий в секторе Газа. Бербок отметила, что ситуация с продовольствием в секторе Газа является катастрофической и добавила, что тоже может показать израильской стороне фотографии детей, которые там голодают. В свою очередь после таких слов Нетаньяху стал более эмоциональным и заявил, что "израильтяне не похожи на нацистов".

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