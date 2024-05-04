Для того, чтобы победить, не следует считать кроликов.

Все видят много кроликов, но найти надо двух котов - это коварная оптическая иллюзия-загадка, которую нужно выполнить всего за 6 секунд. Если вы хотите стать более внимательными и потренировать способность быстро, четко и логически мыслить, тогда напрягитесь и попробуйте вовремя справиться с этой задачей.

Это задание с подвохом, который заключается в том, что кролики и коты могут быть очень похожи по окраске. Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, вспомните главные различия между кроликами и котами. Когда вы их осознаете, то путь к победе может быть быстрее.

Когда вспомните различия, включайте секундомер и попробуйте сразу же полностью охватить взглядом все изображение, а потом рассмотрите каждый из его участков отдельно. Если не хотите проиграть - не любуйтесь кроликами и не считайте их.

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Сейчас мы покажем вам правильный ответ. Стоит отметить, что котов на изображении могла выдать форма носа.

Вот такая загадка на логику ранее появилась в сети

Надо среди большого количества игральных костей разыскать пуговицу. Это задание можно назвать своеобразным быстрым тестом на коэффициент интеллекта - люди, у которых высокий IQ, должны справиться с ним за 11 секунд.

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