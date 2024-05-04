По словам президента, за неделю Россия осуществила более 380 обстрелов украинских городов.

У западных партнеров есть все, чтобы Украина смогла защитить жизни своих людей от атак российских террористов. Об этом в своем Facebook написал президент Владимир Зеленский.

По его словам, своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременные поставки оружия для наших воинов - это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни.

"Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области. Террористы совершили более 380 обстрелов наших городов и регионов только за эту неделю. И так - каждую неделю этой войны", - подчеркнул глава государства. Видео дня

По его словам, "ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить".

"У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь. Спасибо всем лидерам и государствам, которые понимают, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей - это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор", - подчеркнул Зеленский.

Западная помощь Украине - последние новости

На днях стало известно, что Норвегия увеличивает помощь Украине на 600 миллионов долларов. Это поможет укрепить линию обороны Украины и ее способность защищать города, больницы и ключевые объекты инфраструктуры.

Также УНИАН сообщал, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В частности, в список вошли боеприпасы для танков Leopard 2.

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