Правительство пообещало раздать аграриям до 1000 гривень на гектар: детали новой программы

Для получения помощи нужно подать заявку через Государственный аграрный реестр.

В Украине запустят новую программу поддержки аграриев. В рамках этой программы можно будет бесплатно приобрести украинские удобрения и получить компенсацию на мелиорацию, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

На закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства можно будет получить от государства до 1000 грн на гектар – из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий. Для этого нужно подать заявку через Государственный аграрный реестр.

"Минеральные удобрения остаются одним из ключевых факторов обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур и стабильного производства продовольствия. В 2025 году общее потребление минеральных удобрений в Украине превысило 5,2 млн тонн, из которых около 63% было обеспечено за счет импорта", – говорится в сообщении.

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Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что будет расширена государственная поддержка мелиорации. Максимальный лимит компенсации для аграриев и организаций водопользователей повышен до более чем 30 тыс. грн на гектар. Для прифронтовых регионов размер компенсации увеличится до более 48 тыс. грн на гектар. С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться.

"На этой неделе первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию – 40% стоимости украинской сельхозтехники. С начала года от мелких фермеров поступили заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. Средства будут выплачены в ближайший месяц. Также расширены возможности для экспорта украинской агропродукции", – пишет Свириденко.

Урожай в Украине – главные новости

Исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли отметил, что в Украине завершилась весенняя посевная кампания. Несмотря на подорожание удобрений и топлива из-за войны президента США Трампа против Ирана, Украина соберет в этом году более высокий урожай. Расходы аграриев на посевную выросли на 15%.

В то же время реализация собранного урожая может затянуться из-за атак врага на портовую инфраструктуру. Украина рискует потерять до 30% экспорта продукции АПК.

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