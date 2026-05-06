Исчезнут ли целые отрасли агросектора после вступления Украины в ЕС: ответ эксперта

Предприятиям, находящимся в зоне повышенного риска, потребуется поддержка со стороны государства.

Вступление Украины в Евросоюз увеличивает расходы отечественных производителей аграрной продукции, которым приходится адаптироваться к европейским стандартам. Отдельные отрасли находятся под особым давлением, рассказала УНИАН председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

"Например, введение обновленных правил по средствам защиты растений повлияет на себестоимость производства всех культур. Но под таким определенным шоком, особенно в первое время, могут оказаться сахарная свекла и подсолнечник. Могут возникнуть вопросы по овощам, фруктам и ягодам", – предупреждает Авраменко.

Украина уже сейчас импортирует готовую продукцию с добавленной стоимостью из Европы – в частности, молочную и винодельческую, а также сладости.

"Нам точно понадобится либо продвижение, либо поддержка именно винодельческого направления. Потому что ему уже сложно конкурировать. В принципе, как и молочной продукции, сложно конкурировать с европейской", – отмечает эксперт.

В то же время специалист считает маловероятной возможность того, что вступление Украины в ЕС заставит закрываться целые отрасли. Все будет зависеть от действий власти.

"Что касается того, могут ли у нас исчезнуть отрасли из-за присоединения, – это вопрос к нашему правительству. Когда Украина присоединится к ЕС, у нас должен быть другой подход к поддержке агросектора. Сложно сказать, что мы присоединимся к ЕС – и украинской молочной промышленности уже не будет. Она будет – просто для ее укрепления необходима соответствующая политика", – констатирует Авраменко.

Накануне Евросоюз заявил, что Украина должна усилить фискальную политику, чтобы рассчитывать на получение обещанного кредита на 90 млрд евро. Во время прошлогодних договоренностей такие условия не выдвигались.

Украина не будет иметь доступа к общим финансам Евросоюза, в частности к поддержке сельскохозяйственного сектора, а также не будет иметь права голоса при принятии общеевропейских решений. Это условия, которые сейчас готовы предложить Киеву одни из лидеров блока – Франция и Германия.

