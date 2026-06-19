Прогнозы не оправдались: эксперт оценил будущий урожай в Украине

Весенняя посевная завершена – пессимистические прогнозы не оправдались.

В Украине завершилась посевная кампания, которая была осложнена подорожанием удобрений и топлива из-за войны президента США Трампа против Ирана. Несмотря на трудности, отечественные аграрии показали хороший результат, а итоговый урожай, как ожидается, будет даже больше, чем в прошлом году, сообщил в комментарии УНИАН исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК) Александр Буюкли.

"Если говорить об основных культурах, то посевные площади остались практически без изменений. По озимой группе (пшеница, рожь, ячмень, рапс) наблюдалось небольшое снижение, но из-за погодных условий, которые не позволили до конца завершить посев. По яровой группе – подсолнечник и кукуруза – показатели будут на уровне прошлого года. По сое – ожидается сокращение посевных площадей. Что касается объемов производства – урожай, который мы соберем, должен быть больше, чем в прошлом году, и составить 81–82 млн тонн", – прогнозирует Буюкли.

В целом посевная обошлась украинским аграриям дороже, чем в прошлом году, из-за перекрытия Ормузского пролива, что вызвало рост цен на топливо и удобрения. Однако дополнительные расходы могли быть значительно выше.

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"Необходимо разделить посевную на озимые и яровые культуры. Что касается озимых, значительная часть себестоимости была сформирована еще по старым ценам. Поэтому расходы у аграриев выросли не критично – на 5–10%. Что касается яровой группы, то посев пришелся на период максимально высоких цен на удобрения и топливо. Но здесь тоже стоит учесть, что значительная часть аграриев закупила необходимые ресурсы еще осенью-зимой. Поэтому рост цен на исходные ресурсы лишь частично затронул аграрную отрасль Украины. По нашим оценкам, затраты на яровые культуры выросли на 8–15%", – сообщает Буюкли.

Пока рано подсчитывать, насколько для украинских фермеров вырастет стоимость уборочной кампании. Директор ПУСК не советует ждать, пока цены на удобрения и топливо откатятся до прошлогоднего уровня в результате соглашения между Ираном и США.

"Удобрения в последние недели начали дешеветь. Дизельное топливо тоже с 90 грн/л откатилось до 63–64 грн/л. Поэтому уборка урожая и посев озимых могут оказаться не такими уж дорогостоящими. Но сама ситуация с миром довольно шаткая. Никто не гарантирует, что этот мир продлится долго и что цены будут долго сохраняться на таких уровнях", – считает Буюкли.

Напомним, что по данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства под урожай 2026 года было засеяно более 20 млн гектаров зерновых и масличных культур. Весной было засеяно 5,88 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, в частности:

кукурузы – 4,37 млн га;

ярового ячменя – 713,6 тыс. га;

гороха – 259,7 тыс. га;

яровой пшеницы – 186,6 тыс. га;

овса – 137,5 тыс. га;

гречихи – 55,1 тыс. га;

проса – 38,5 тыс. га.

Урожай в Украине – главные новости

Два месяца назад, в разгар войны на Ближнем Востоке, оценка роста затрат украинских фермеров на посевную достигала 18%. Эксперты предупреждали, что удобрений на полях будут вносить меньше, что повлияет на объемы урожая.

В то же время реализация собранного урожая может быть затруднена из-за систематических атак российских оккупантов на логистическую инфраструктуру. Экспорт продукции АПК из Украины может сократиться на 30%.

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