Продукты будут дорожать даже летом: эксперт озвучил неутешительный прогноз по ценам

Овощи будут дешевыми только в сезон.

Летом в Украине цены на молочные и мясные продукты могут вырасти от 8% до 20%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время беседы в Media Center Ukraine.

"Ценообразование с учетом оплаты труда, соотношение гривни к валютам, инфляция – ключевые моменты, которые влияют на формирование цены конечной продукции", – говорит Марчук.

Помимо мяса и молочных продуктов, подорожает также хлеб.

Видео дня

"Хлеб до конца года может подорожать ещё на 12–15%. Соответственно, за год рост составит более 25%", – подсчитал эксперт.

Лето – традиционный сезон овощей и фруктов, которые будут дешеветь по мере увеличения их предложения на рынке. Однако и с ними не все так просто – после сезонного падения цен стоимость овощей пойдет вверх, говорит эксперт.

"Вскоре начнется реализация большого объема урожая, выращенного в открытом грунте. Летом произойдет частичное снижение цен на овощи в период с июля по сентябрь. Но по мере их отгрузки на хранение, плюс накладные расходы, осенью цены на овощи могут вырасти в пределах 8–15%", – предупреждает Марчук.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Директор Института картофелеводства Николай Фурдига рассказал, что Украине должно хватить урожая картофеля этого года для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Цена на этот овощ в сезон не будет особо отличаться от прошлогодней.

Бахчевые культуры в Херсонской области высаживают активнее, чем в прошлом году. Их площадь уже превышает тысячу гектаров арбузов и четыреста – дынь. Первый урожай херсонских арбузов поступит в продажу примерно с середины июля.

Вас также могут заинтересовать новости: