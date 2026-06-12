Херсонскую область засадили арбузами: когда ждать первого урожая

В Украине постепенно восстанавливается выращивание бахчевых культур.

В Херсонской области в этом году уже высадили около 1000 гектаров арбузов и более 400 гектаров дынь. Посев бахчевых культур продолжается, сообщает глава местной ОГА Александр Прокудин.

Погода в этом году задержала процесс выращивания арбузов, поэтому первый их урожай следует ожидать только через месяц.

"Из-за того, что весна в этом году была довольно прохладной и дождливой, развитие арбузов несколько задержалось – вегетация отстает примерно на две недели от обычных сроков. Именно поэтому первый урожай арбузов ожидаем не раньше, чем через месяц", – говорит Прокудин.

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Бахчевое хозяйство в области постепенно восстанавливается – некоторые фермеры увеличили посевы в разы по сравнению с прошлым годом.

"Посетили одно из фермерских хозяйств и пообщались с аграриями, которые активно развивают бахчеводство и овощеводство в Херсонской области. Так, их хозяйство существенно увеличило площади под бахчевыми культурами: арбузы занимают уже 45 гектаров – втрое больше, чем в прошлом году, а площади под дынями выросли в десять раз и составляют 20 гектаров", – сообщает глава ОГА.

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Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга заявил, что Украина в этом сезоне соберет достаточно картофеля для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Поэтому стоимость овоща не должна значительно превышать прошлогодний уровень.

При этом аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов считает, что с косточковыми культурами ситуация намного хуже. Из-за перепадов температур весной Украина рискует потерять значительную часть урожая персиков и абрикосов. Поэтому стоимость этих фруктов вырастет как минимум на 20%, а в худшем случае – на целых 80% в годовом исчислении.

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