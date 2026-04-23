Гречка в супермаркетах Украины подорожала за месяц на 50%, – мониторинг УНИАН

Крупные торговые сети резко повысили цены на крупу.

Цены на гречку на полках магазинов в Украине выросли за месяц местами вдвое. Об этом свидетельствует мониторинг цен на продукты питания, который ведет УНИАН.

Так, гречневая крупа собственной торговой марки АТБ "Разумный выбор" стоит сейчас 75,3 гривни за килограммовую упаковку. Месяц назад, в 20-х числах марта, этот товар продавался по 50,9 гривни. Таким образом, подорожание составило 47,9%. При этом еще в начале февраля цена гречки данной торговой марки составляла 39,9 гривни.

Гречка другой собственной марки АТБ подорожала на четверть, или на 25,2%. Речь идет о крупе "Своя линия", ядра непропаренные, фасовкой по 900 грамм. Сейчас она стоит 82,5 гривни, при цене 65,9 гривни месяц назад и 59,9 гривни в феврале.

В сети АТБ на запрос УНИАН относительно подорожания гречки ответили, что обновленные цены объясняются исключительно политикой производителей продукта.

"Производители значительно повысили отпускные цены на гречку. Сеть АТБ работает строго в рамках утвержденной наценки на социальные группы товаров, и значительное подорожание гречки связано только с повышением цен от производителя", – сообщает пресс-служба.

Растет цена на гречку и в сети "Сильпо". Гречка ее марки "Премия", ядра в килограммовой упаковке, подорожала за месяц более чем на треть – а именно на 36,8%. Цена собственной гречки "Сильпо" составляет 98,49 грн/кг при мартовском показателе 71,99 грн/кг и февральском 67,99 грн/кг.

Вторая собственная марка "Сильпо", "Сытый двор", показала еще более резкое подорожание. Килограммовая гречневая крупа, ядро, стоит сейчас 109 гривень. Предыдущая цена в конце марта – 69,99 гривни, а в начале февраля – 65,49 гривни. Таким образом, за месяц эта гречка в "Сильпо" подорожала на 55,7%.

В сети Novus для мониторинга цен на продукты питания УНИАН использует гречневую крупу "Хуторок" в упаковке по 800 грамм. По состоянию на 23 апреля этот товар можно приобрести за 74,99 гривни. Также указано, что его осталось мало. Месяц назад эта гречка в Novus стоила 53,99 гривни – в процентном выражении это подорожание на 38,9%.

УНИАН отслеживает ежемесячные изменения цен на продукты питания в крупных торговых сетях Украины. О начале дефицита гречки и динамике цен на нее сообщалось еще 21 марта.

По словам заместителя главы Минэкономики Тараса Высоцкого, рост цен на гречку на полках магазинов обусловлен прежде всего сокращением объемов производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов в преддверии нового урожая.

