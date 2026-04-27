Дешевеют картофель и огурцы, а помидоры снова дорожают: какие цены на овощи сейчас

Из фруктов подорожали яблоки и груши.

На прошлой неделе из овощей в Украине наиболее существенно подешевели огурцы – их продают в пределах 55-80 грн/кг вместо прежних 80-130 грн/кг. В то же время цены на помидоры снова немного выросли – с 155-170 до 160-180 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что картофель за неделю несколько подешевел – с 6-11 до 6-10 грн/кг. Среди овощей борщевого набора также подешевела свекла – с 8-10 до 8-9 грн/кг, а диапазон цен на репчатый лук расширился – с 6-7 до 5-8 грн/кг.

Морковь подорожала на 1 гривню – с 12-14 до 13-15 грн/кг. Белокочанная капуста подорожала более существенно – с 4-10 до 7-11 грн/кг.

Остальные популярные овощи подешевели. Сладкий перец начали отпускать по 150-180 грн/кг вместо 170-220 грн/кг неделей ранее. Кабачок подешевел с 115-125 до 105-115 грн/кг, а баклажан – с 110-180 до 100-180 грн/кг.

В фруктовом сегменте цены в основном остались неизменными. Несколько подорожали яблоки – с 18-45 до 18-50 грн/кг и груши – с 45-130 до 50-130 грн/кг.

