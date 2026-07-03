В Украине стремительно дорожает черешня: цены снова 'кусаются'

Сезон ягод постепенно подходит к концу.

Цены на черешню на рынке снова выросли – в пятницу, 3 июля, ягодой торговали в среднем по цене 120 грн/кг против 90 грн/кг в среду, 1 июля, и 80 грн/кг в понедельник, 29 июня, сообщает сайт Столичного рынка.

Примечательно, что в прошлую пятницу, 26 июня, черешню на рынке отпускали в среднем также по 120 грн/кг, поэтому цены на ягоду после обвала откатились на уровень недельной давности. Сейчас диапазон цен на украинскую черешню составляет от 80 до 130 грн/кг.

Еще сильнее дорожает импортная черешня. В прошлую пятницу ею торговали по 150 грн/кг, а к понедельнику ягода подешевела до 120 грн/кг. Сейчас цена на импортную черешню выросла до 180 грн/кг при разбросе цен в пределах 170–200 грн/кг.

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На смену черешни постепенно приходят другие ягоды, сезон которых набирает обороты. Так, малина подешевела за два дня на 20% и стоит в среднем 160 грн/кг. Черную смородину на рынке сейчас продают еще дешевле – по 140 грн/кг. С начала месяца ягода подешевела на 30 грн за килограмм.

Сезон ягод в Украине – последние прогнозы

В Украине уже начался сезон малины, сообщает аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов. Урожай ягоды по сравнению с прошлым годом будет больше на 4–8%, прогнозирует эксперт. Однако и цена на неё будет выше – малина уже подорожала в среднем на 10–15%.

В то же время он отметил, что сезон голубики пока задерживается из-за позднего созревания ранних сортов, поэтому на рынке преобладает импортная продукция. Импортная ягода стоит почти втрое дороже сезонной отечественной голубики, поэтому имеет смысл подождать, пока голубика подешевеет.

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