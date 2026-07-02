В Украине начался сезон малины: эксперт рассказал, что будет с ценами

Ожидается, что фермеры соберут урожай ягод, превышающий прошлогодний.

Активный сезон украинских ягод начинается в июле. Урожай малины будет больше, чем в прошлом году, однако цены на ягоду также вырастут, рассказал в комментарии УНИАН аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"По малине ожидается увеличение урожая примерно на 4–8% по сравнению с 2025 годом. Что касается цен, то малина на данный момент подорожала в среднем на 10–15%", – сообщает эксперт.

В целом урожайность большинства ягод в Украине выросла, однако незначительно, по сравнению с прошлогодними показателями. Между тем смородина, в отличие от малины, сохраняет стоимость на уровне 2025 года.

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"По нашим оценкам, урожайность в расчете на площадь насаждений несколько выросла по сравнению с прошлым годом, однако по-прежнему остается ниже, чем в 2023–2024 годах. Цены на смородину колеблются менее активно, чем в прошлом году, и в целом остаются близкими к уровню 2025 года", – говорит аналитик.

На июль приходится пик сезона малины и смородины, поэтому цены на эту ягоду от отечественных производителей будут самыми низкими.

"Что касается малины и смородины, внутренний рынок практически полностью обеспечивается украинской продукцией. Украина является одним из крупнейших производителей и экспортеров этих ягод в Европе, поэтому экономической необходимости в их импорте в течение сезона нет. Основным фактором, определяющим ситуацию на рынке, является цена, а не дефицит продукции", – отмечает Миронов.

Сезон ягод в Украине – последние прогнозы

В Украине уже заканчивается сезон черешни, которая этим летом стала одной из самых доступных ягод. Ее продавали "с полей" по 40–60 грн/кг. Низкие цены сохранятся еще примерно неделю, говорят эксперты.

А сезон отечественных арбузов в Украине, по ожиданиям, начнётся уже во второй половине июля. В Херсонской области в этом году под арбузы засеяли более 100 гектаров, а ещё 400 занимают дыни.

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