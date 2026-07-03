Голубика в Украине сейчас стоит в три раза дороже, чем должна, – эксперт

Пока сезон этой ягоды ещё не начался.

В Украине еще не начался сезон голубики, поэтому на рынке преобладает импортная продукция, которая стоит в три раза дороже отечественной ягоды. Об этом в комментарии УНИАН рассказал аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"Голубика только вступает в сезон. Из-за несколько более позднего созревания ранних сортов массовые поставки еще не начались, поэтому сейчас на рынке преобладает импортная продукция. После появления украинской голубики на рынке цены постепенно снизятся", – сообщает эксперт.

Украина – нетто-экспортер голубики, то есть объемы экспорта ягоды значительно превышают импорт, отмечает аналитик. В то же время в межсезонье на украинском рынке присутствует импортная голубика.

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"Чаще всего она поступает через Нидерланды, которые являются крупным реэкспортным хабом, а сама ягода родом из Перу, Чили, Испании, Марокко и других стран. Такая продукция обычно стоит примерно в три раза дороже украинской сезонной голубики, поэтому она не конкурирует с отечественной ягодой в период массового сбора, а лишь заполняет рынок в межсезонье", – объясняет Миронов.

Поэтому с началом массового сбора украинской ягоды цены на голубику существенно снизятся, отмечает аналитик.

Сезон ягод в Украине – последние прогнозы

Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов рассказал, что в июле в Украине начался сезон малины. По его оценкам, садоводы соберут на 4–8 % больше ягод, чем в прошлом году. Однако и цена на неё будет выше – малина уже подорожала в среднем на 10–15%.

В начале недели на рынке активно дешевела черешня, которая за выходные потеряла треть своей стоимости. Килограмм ягоды в среднем продавался по 80 гривен, но сезон черешни уже подходит к концу.

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