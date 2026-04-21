50 вакансий на человека: агросектор Украины на грани катастрофы

Дефицит механизаторов и водителей составляет более 65%.

Агропромышленный сектор Украины критически важен для поступления валютной выручки из-за рубежа и наполнения бюджета. В то же время сейчас украинский АПК вступил в пик кадрового кризиса, пишет Kurkul.

Дефицит работников в отрасли фиксировали еще в 2021 году, однако сейчас он превратился в структурный разрыв, который невозможно закрыть обычным повышением зарплаты.

За пять лет показатели изменились следующим образом:

количество вакансий на одного человека выросло с 14-16 до 48-52;

средний возраст персонала увеличился с 39 до 54 лет;

дефицит машинистов и водителей с отметки в 12% – уже превышает 65%;

доля женщин на "мужских" должностях выросла с 2% до 25%.

В результате вторжения российских оккупантов АПК Украины потерял до 60% наиболее продуктивных мужчин в возрасте от 25 до 45 лет, подавляющее большинство которых сейчас защищают страну. Бронирование на данный момент обеспечивает только критически необходимый минимум.

Вместе с тем, низкая рождаемость в нулевых привела к тому, что молодых специалистов просто нет в необходимом количестве. Те же, кто обладает достаточным уровнем знаний по специальностям инженеров и агрономов-технологов, перешли на дистанционное консультирование или уехали.

Единственные пути выхода из ситуации для бизнеса – привлечение взрослых работников пред- или уже пенсионного возраста и женщин, а также ставка на усиленную механизацию процессов.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что стоимость посевной кампании из-за войны в Иране уже выросла на 18% по сравнению с прошлогодней. Работать себе в убыток аграрии вряд ли станут, но такое подорожание топлива, удобрений и семян может привести к существенному ухудшению урожайности.

Согласно исследованию Reuters, общее падение производства продукции украинского АПК в этом году может достичь 10%.

