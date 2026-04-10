Фермеры на грани: Reuters оценило влияние войны в Иране на Украину

В этом году государство потеряет значительную часть экспортной выручки.

Война в Иране спровоцировала рост цен на удобрения для украинских аграриев. Стоимость дизельного топлива, по их словам, выросла почти вдвое.

Агентство Reuters пишет, что фермеры получили ценовой удар в самый неподходящий момент – в начале посевной. Впрочем, худшим вариантом развития событий может стать нехватка топлива уже во время уборочной кампании.

Несмотря на четырехлетнюю войну с Россией, Украина по-прежнему остается ключевым производителем зерновых и масличных культур и растительных масел в мире. Киев экспортирует продукцию в 150 стран, что меньше, чем примерно 190 стран до полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года.

Географическое распределение поставок изменилось, поскольку поставки в Азию, Океанию и на Ближний Восток сократились, а экспорт в Европу увеличился. Аналитики отмечают, что Россия уже отняла у Украины долю рынка – особенно это касается пшеницы.

Риск для Киева заключается в том, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает усиливать экономическое преимущество Москвы. Как крупный производитель нефти и газа, Россия может выиграть от высоких цен на энергоносители, а ее фермеры располагают дешевыми внутренними запасами удобрений и дизельного топлива, которые Украина вынуждена импортировать.

В прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции принес Киеву более 22 миллиардов долларов, что составляет более половины общих экспортных доходов. Это жизненно важный источник твердой валюты и налогов для страны.

Положение фермеров в Украине

Во время вторжения агрессора фермеры сталкиваются с катастрофической нехваткой рабочей силы, а также проблемами с логистикой и энергоснабжением. Российские удары беспилотников и ракет также уничтожили украинские нефтеперерабатывающие заводы, сделав страну зависимой от импорта дизельного топлива из Европы, необходимого для работы сельскохозяйственной техники и для ее военных.

По прогнозам, высокие цены на топливо и удобрения сохранятся как минимум три месяца, поскольку для восстановления поставок после текущих перебоев понадобятся месяцы – даже если хрупкое перемирие между США и Ираном будет соблюдаться.

Фермеры говорят, что их производственные расходы вырастут как минимум на 10–15%. Если не будет достигнуто быстрое решение конфликта на Ближнем Востоке, они могут вырасти на 60%.

Высокие цены на удобрения из-за дефицита природного газа, используемого для производства азотных удобрений, не являются главной проблемой. В Украине практически невозможно купить топливо заранее – поставщики избегают накопления больших запасов из-за атак на украинские топливные базы.

Крупные игроки рынка прогнозируют падение сельскохозяйственного производства в Украине в этом сезоне на 5–10%, что скажется на недополучении валютной выручки. В то же время в долгосрочной перспективе рост цен на продукты питания в мире поможет сохранить доход украинского экспорта.

Аграрный экспорт Украины – главные новости

По состоянию на начало 2026 года экспорт из Украины зерновых и зернобобовых, включая продукты их переработки, за предыдущие полгода сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

Общий аграрный экспорт Украины за прошлый год сократился на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов, по сравнению с результатом 2024 года.

