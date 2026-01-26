Встречаются в неожиданных местах: в районе Чернобыля зафиксировали лося

Лосей встречают не только в лесах и на полянах, но и посреди улиц Припяти и вблизи Чернобыля.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лося. Как отметили в учреждении, на территории заповедника лось – совсем не редкость.

В частности, по словам специалистов, эти животные встречаются даже в неожиданных местах, в частности, на улицах населенных пунктов, находящихся в зоне отчуждения.

"Наши сотрудники регулярно встречают этих величественных красавцев не только в лесах и на полянах, но и просто среди улиц Припяти или вблизи Чернобыля", - говорится в сообщении.

Видео дня

В комментариях к посту в Facebook очевидцы рассказывают, что сейчас этих животных на территории заповедника много. Например, одного из них заметили во дворе в селе Черевач.

Другие новости о жизни животных в Чернобыльском заповеднике

Ранее на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали в заснеженном лесу лося и оленей. Животные среди снежных сугробов и морозного воздуха искали пищу, преодолевая сугробы.

Также специалисты заповедника показали фото рыси с детенышем. Рысь хорошо переносит морозы, легко преодолевает заснеженные просторы и даже может переплывать ледяную реку. Во время движения по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если животных несколько, они часто идут след за следом друг за другом, словно соблюдая негласный "рысий этикет".

Вас также могут заинтересовать новости: