Возле Чернобыля зафиксировали хищника с детенышем: исследователи рассказали об интересном факте

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рысь с детенышем - хищники, которые являются опасными охотниками. Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть взрослую рысь, а рядом с ней, судя по всему, ее детеныш.

Как отмечают исследователи, зима для рыси - не помеха. Она прекрасно переносит морозы, легко преодолевает заснеженные пространства и даже может переплывать ледяную реку.

Ученые обращают внимание на интересный факт: во время движения по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рысей несколько, они часто идут след в след друг за другом, словно придерживаясь негласного "рысьего этикета".

По словам исследователей, рысь - искусная охотница, ее "оружие" - идеальный слух, смертельно опасные втяжные когти, длинные клыки и острое зрение, благодаря которому зверь может заметить мышь на расстоянии до 70 м. В течение суток эта лесная кошка способна преодолевать более 30 километров.

Фото из фотоловушек заповедника

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали интересные эпизоды жизни выдры. Это произошло на берегу Припяти, где животное время от времени ныряло недалеко от берега, появлялось на поверхности и что-то поедало. В этом заповеднике выдра - привычный, хотя и малозаметный житель. Это относительно крупное животное с вытянутым гибким телом.

Весит до 10 кг, длина тела - до 100 см. Ловкие, умные хищники, способны образовывать небольшие группы и активно общаться между собой разнообразными звуками. Несмотря на "водный" стиль жизни, выдры охотно выбираются на берег, где позволяют себе больше шалостей - скользят по льду, играют и даже жонглируют камнями.

