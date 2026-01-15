Возле Чернобыля зафиксировали 'хозяев' заснеженных зарослей: что это за животные (фото)

В окрестностях Чернобыля орнитолог Сергей Домашевский за 1,5 часа встретил оленей 15 раз.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали в заснеженном лесу лося и оленей. О животных рассказали в заповеднике и обнародовали соответствующие фото.

"Зима окутывает лес тишиной. Снег приглушает шаги, деревья замирают, словно прислушиваются к дыханию природы. И именно в этой тишине появляются они – величественные и спокойные, настоящие хозяева заснеженных зарослей", – рассказывают исследователи.

Отмечается, что среди снежных сугробов и морозного воздуха эти животные продолжают свой ежедневный путь: ищут пищу, преодолевают сугробы, сохраняют тонкое равновесие между осторожностью и силой.

В заповеднике отмечают, что для таких обитателей заповедника зима – не испытание, а привычный и неотъемлемый этап жизни.

Автор фото Сергей Домашевский также сообщил, что накануне, 14 января, проехался по окрестностям Чернобыля и за 1,5 часа оленей встретил 15 раз.

Зима в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали аномальные погодные явления – резкие изменения температур и одновременные осадки становятся испытанием для диких животных и птиц. В частности, количество осадков значительно превысило климатическую норму, температурный фон был ниже средних многолетних показателей.

Неустойчивая погода привела к образованию ледяной корки на растительности и плотного наста на поверхности снега, а после дождя вода замерзала мгновенно, сковывая все вокруг сплошным слоем льда. Все это затрудняет передвижение животных: наст режет лапы, мешает убегать от хищников, затрудняет поиск пищи и существенно повышает энергозатраты.

