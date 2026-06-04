Меняют цвет: в Одесской области растут фантастические морские бобы, которые можно есть

Растения на "пересоленных" микроучастках краснеют первыми, тогда как в более влажных местах остаются зелеными или розовыми.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" можно наблюдать удивительное растение - солонец европейский, который при определенных условиях меняет цвет и известен как морские бобы, которые используют в кулинарии. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, сейчас в "Тузловских лиманах" появились признаки летнего тепла, и самой яркой картиной на соленых землях и отмелях является экзотическое, привлекательное растение - солонец европейский (Salicornia europaea).

"Это удивительное, просто фантастическое растение всей мировой флоры. Суккулентный однолетник с сочным ветвистым стеблем и редуцированными листьями. Молодое растение окрашено в изумрудно-зеленый цвет, а с наступлением осенних холодов приобретает пурпурно-красные, багряные тона и окрашивает берега Тузловских лиманов во множество оттенков красного и розового цвета", - отмечает исследователь.

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Он добавляет, что солонец европейский - растение-галофит (растение, приспособленное к жизни на солончаках), способность которого менять цвет - не просто декоративная особенность, а сложный механизм выживания в экстремальных условиях.

Палитра солончака - живая карта концентрации солей и влаги в почве, где каждый цвет показывает, насколько трудно или легко конкретному растению дается адаптация в данный момент, объясняет Русев.

"Солончаки никогда не бывают однородными. Даже минимальное возвышение или понижение на несколько сантиметров изменяет скорость испарения воды. Там, где вода испарилась быстрее, концентрация соли в почве стремительно растет. Растения на таких "пересоленных" микроучастках краснеют первыми, тогда как в более влажных местах они остаются зелеными или розовыми", - объяснил ученый.

В Одесской области солонец растет на гиперзасоленных почвах вокруг лиманов в указанном национальном парке.

Солонец европейский - съедобен, его выращивают и добавляют в салаты, а также в качестве гарнира к блюдам из рыбы и морепродуктов, рассказывает Русев. В частности, в Турции это растение называют морским горохом или морскими бобами и используют в кулинарии.

Другие новости о растениях

Как писал УНИАН, в Одесской области зимой наблюдалось массовое цветение редкого цветка - подснежника анкарского. По словам ученого Ивана Русева, в это время года такое явление наблюдалось впервые.

Жители Буджака (украинская Бессарабия) называют этот цветок "брандушка". Вид занесен в Красную книгу Украины. Ранее это растение пробуждалось к Новому году, но в этот зимний сезон первые цветочки брандушки появились в национальном парке "Тузловские лиманы" еще в середине декабря 2025 года.

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