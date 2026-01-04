Такого еще не было: в Одесской области невероятно рано зацвел редкий цветок (видео)

Первые цветочки брандушек появились в нацпарке в середине декабря.

В Одесской области наблюдается массовое цветение редкого цветка - безвременника (Colchicum ancyrense). По словам ученого, в это время такое явление наблюдается впервые.

О невероятно красивых цветах рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, жители Буджака (украинская Бессарабия) называют этот цветок "брандушка". Вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый. Ученый пояснил, что много лет подряд наблюдает за пробуждением безвременника.

"И он пробуждался не раньше Нового года. А в этот зимний сезон первые цветочки брандушек появились в нацпарке "Тузловские лиманы" еще в середине декабря 2025 года. А сейчас они в массе появляются в Буджаке, недалеко от города Татарбунары... Такой массовый выход и цветение брандушек это невероятно ранний срок их появления. За более чем 30 лет, что я наблюдаю за такими растениями возле Татарбунар, такого раннего срока массового пробуждения еще не было", - подчеркнул Русев.

В то же время, отметил он, ареал вида в этих краях ежегодно сокращается, и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть.

Интересные явления в Одесской области

Большая стая сов обосновалась в Одесской области на территории украинской Бессарабии, прямо в центре одного из населенных пунктов. По словам исследователя, в центре Татарбунаров на высоких вязах неподалеку от центральной гостиницы более 25 лет зимуют ушастые совы. Птицы собираются стаей на зимний период. Сейчас днем их можно насчитать полсотни. Но когда-то, в суровые зимы, было и более 100 птиц. Ученый рассказал, что ушастая сова может долго ждать жертву, а полет ее во время охоты почти бесшумный. Чаще всего совы питаются мышевидными грызунами, отлавливая за ночь до 10 особей.

