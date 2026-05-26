Десятки редких соколов одновременно собрались над степями Одесской области: на кого они охотятся

В Одесской области, на территории Национального парка"Тузловские лиманы", исследователь зафиксировал, как в небе одновременно охотятся около полусотни кибцев. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, кибец (Falco vespertinus) – это один из самых маленьких и изящных соколов, встречающихся в Украине. Это перелетная птица, в нацпарке в Одесской области гнездится, зимует в Африке.

Ученый рассказал, что ему посчастливилось наблюдать за кибецами, когда они парят с высоты 50-70 м над землей и охотятся на жуков, ящериц, полевок, насекомых. Исследователь считал их, глядя в бинокль, и подчеркивает важность ценности природных участков национального парка по сравнению с антропогенными участками – агроценозами.

"Удивительные птицы начинают охотиться на рассвете, и это продолжается несколько часов. Затем под вечер, где-то с 18 часов и до захода солнца, а иногда до темноты. Так вот, на участке "Тузловская Амазония" в национальном парке, площадью около 50 га, иногда кормятся одновременно около 50 кибиц – это максимальное количество, которое попадает в поле зрения бинокля...", – объясняет ученый.

Однако, добавляет ученый, на огромных агрополях, примыкающих к дикой природе национального парка, нет ни одного сокола, потому что там моноценозы и практически нет животных, также отсутствует их разнообразие.

"И вот, представьте себе, если бы не было степных участков дикой природы? Что тогда делать соколам – вымирать как вид? Поэтому мы в нацпарке бережем степные участки как "зеницу ока", как важную "кожу" наших лиманов, которая защищает от яда фермерских полей и от наглого захвата и распашки степных участков жадными "хозяевами", – подчеркивает Русев.

По его словам, сейчас самый большой участок целинных диких степей Украины находится в Аскании-Новой, которая оккупирована россиянами, безжалостно разрушающими ее. В то же время есть еще один большой участок – Тарутинская степь в Одесской области, где уже много лет специалисты инициируют создание национального природного парка.

"Степи важны как для биосферы, так и для человечества, и поэтому их нужно беречь", – подчеркнул исследователь.

Он опубликовал фото кибцев – самца и самки, охотящихся в нацпарке "Тузловские лиманы". По словам ученого, именно эти соколы известны своим выраженным половым диморфизмом – самцы и самки выглядят совершенно по-разному – и уникальным для соколиных социальным образом жизни.

Как писал УНИАН, в Одесской области зафиксировали крупнейшего в Европе водного жука – большого черного водолюба. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что водолюб – самый крупный водный жук Европы, длина тела достигает 5 см. Ареал этого жука охватывает всю Евразию, плавца можно встретить в любом пруду, речке или озере, на берегу лиманов. Этот гигант совершенно безопасен для человека.

Однако водолюба легко спутать с другим обитателем водоемов – жуком-плавунцем, который может больно укусить. Насекомые похожи – оба заключены в гладкий овальный панцирь и плавают в тех же прудах и ручьях. Жук-плавунец довольно агрессивен, проворный и абсолютно неразборчив в еде.

