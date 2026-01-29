Скулят и мяукают: специалисты рассказали, как проходит брачный период у лисиц возле Чернобыля

В борьбе за "даму" самцы становятся более агрессивными, активно метят территорию и отгоняют конкурентов.

Сейчас у лисиц, в частности проживающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, продолжается брачный период, поэтому стоит держаться от них как можно дальше. Об этом и других особенностях лисиц во время гона рассказали специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Период с декабря по март – это время гона у лисиц. Животные становятся чрезвычайно шумными: лай, мяуканье, скуление – все это способы привлечь партнера и заявить о своих правах на территорию. Гон сопровождается активным взаимодействием между парой: преследованием, играми, своеобразной "борьбой", – отмечают исследователи.

Они добавляют, что самец может приносить самке пищу – это важный элемент ухаживания и формирования пары. В борьбе за "даму" самцы становятся более агрессивными, активно метят территорию и отгоняют конкурентов.

По информации исследователей, лисы часто демонстрируют неразборчивые отношения с несколькими партнерами. Однако, как только самец и самка начинают ухаживание, они сплочаются – несколько недель охотятся вместе и в конце концов находят общее логово.

В этот период лисы активно обустраивают норы, ведь весной там появятся лисята, которые будут нуждаться в полной защите. Беременность у этих хищников длится около 52 дней, приплод рыжей лисы обычно насчитывает от четырех до девяти малышей.

"Важно помнить: если вы встретили лису во время гона, следует вести себя осторожно и избегать приближения. В этот период животные могут быть непредсказуемыми и агрессивными, защищая свою территорию и будущее потомство", - отмечают специалисты.

На видео, обнародованном исследователями, можно увидеть лисиц, которые что-то вынюхивают в снегу. Также слышно, какие необычные звуки они издают.

Фауна Чернобыльского заповедника

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали в заснеженных чащах различных животных – это лоси, лошади Пржевальского, лисы, волки, олени.

Как отмечают специалисты учреждения, присутствие животных – лучшее подтверждение того, что заповедник живет и восстанавливается.

