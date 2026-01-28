Биолог рассказал о самой большой многоножке в истории: она была крупнее человека

Arthropleura напоминала огромное насекомое.

Мысль о том, что когда-то на Земле обитала огромная многоножка размером с человека звучит как научная фантастика или кошмар. Тем не менее, около 300 миллионов лет назад действительно существовало такое беспозвоночное.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о многоножке Arthropleura. Она остается самым крупным наземным беспозвоночным, известным науке.

Что известно о Arthropleura

Биолог поделился, что Arthropleura жила около 346–290 миллионов лет назад. В то время континенты Земли были сгруппированы вблизи экватора, и большая часть суши была покрыта обширными тропическими лесами.

Окаменелости Arthropleura, которые нашли ученые, показывают, что Arthropleura напоминала огромное насекомое. У этой многоножки были десятки сегментов тела и бесчисленное количество ног, расположенных парами вдоль нижней стороны.

Ученые долгие годы не могли определить, где Arthropleura находится в семейном древе членистоногих. Сейчас, по общему мнению, она относится к группе Myriapoda, которая включает многоножек и сороконожек.

Ближайшими живыми родственниками Arthropleura являются многоножки. Ее тело было уплощенным и защищенным перекрывающимися пластинами, что, вероятно, обеспечивало ей гибкость и защиту при передвижении.

Реконструкция Arthropleura, описанная в исследовании Open Paleontology 2025 года, предполагает, что самая крупная многоножка этого вида достигала длины 2,5 метра. Некоторые оценки даже приближались к 3 метрам.

Кроме того, Трэверс рассказал, что ширина Arthropleura составляла более 50 сантиметров, согласно следам, которые оставляли многоножки. Интересно то, что нет никаких доказательств того, что существа этого вида были хищниками. Анализ ротового аппарата и содержимого кишечника Arthropleura показал, что эти многоножки питались в основном растительным материалом.

Другими словами, этот гигант, вероятно, был медлительным травоядным или детритофагом, а не верховным хищником, как некоторые могли бы предположить, исходя из его размеров, отметил биолог. Это различие имеет значение, поскольку оно необходимо для понимания того, как такое крупное членистоногое могло существовать на суше.

Почему Arthropleura была настолько огромной

Трэверс подчеркнул, что огромные размеры Arthropleura были далеко не случайностью эволюции. Ученые выяснили, что это стало возможным благодаря уникальному сочетанию факторов окружающей среды, которые сегодня уже не существуют.

Биолог добавил, что сотни миллионов лет назад уровень кислорода в атмосфере был значительно выше, чем сегодня. По оценкам исследователей, концентрация кислорода составляла около 30–35%, что намного выше сегодняшнего уровня, который составляет около 21%.

Более высокий уровень кислорода в атмосфере в каменноугольный период позволял ему более эффективно диффундировать через более крупные тела. Это, в свою очередь, устранило одно из основных ограничений размера Arthropleura.

Во-вторых, поделился Трэверс, в каменноугольном периоде ландшафт также был покрыт густыми лесами гигантских растений, таких как ликопсиды, хвощи и папоротники. Учитывая их размеры, эти растения производили огромное количество опавшей листвы и древесных остатков, которые служили богатым источником пищи для детритофагов, таких как Arthropleura.

